A Spezia DePortibus, quando i porti si aprono alle città

"Un evento in grado di fornire un contributo originale e innovativo al mondo dello shipping. Si prefigge l'obiettivo di trasmettere la complessità, le mille sfaccettature economiche, culturali e umane, sociali dei porti.

Porti che spesso sono nelle città, come nel caso della Spezia, da cui questa importante manifestazione prende l'avvio oggi". I porti si aprono alle città, così come detto dal presidente dell'Autorità Portuale del Mar Ligure Orientale, Mario Sommariva, e poi anche dall'assessore regionale Giacomo Giampedrone, in apertura di DePortibus, la rassegna dedicata alla Portualità organizzata fino a domenica alla Spezia al terminal crociere dall'Authority insieme a Italian Blue Growth.

Nei panel del mattino su infrastrutture, cybersecurity e sostenibilità, gli interventi tra gli altri del ministro delle Politiche del Mare Nello Musumeci e del viceministro del Mit Edoardo Rixi. A confronto anche i presidenti delle Authority dei principali scali italiani e statunitensi. Domani mattina l'iniziativa aprirà alle 9.30 con il ministro Matteo Salvini.

"Siamo centro di un cambiamento geopolitico, che coinvolge politiche industriali, energetiche, i nostri porti - ha detto il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini -. Investimenti intelligenti sulla portualità potranno portare benefici ai territori in termini di sviluppo e occupazione"



Riproduzione riservata © Copyright ANSA