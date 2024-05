Festa dell'Europa, fontana in De Ferrari si colora di blu

Questa sera, per celebrare la Festa dell'Europa in programma oggi, giovedì 9 maggio, il Comune di Genova illuminerà di blu la fontana di piazza De Ferrari: un omaggio cromatico e simbolico all'Unione Europea e ai suoi valori fondamentali di pluralismo, tolleranza, giustizia, solidarietà, non discriminazione e uguaglianza.

I festeggiamenti proseguiranno poi sabato 11 maggio con uno straordinario evento di inclusione sportiva, la giornata della vela solidale.

L'iniziativa, organizzata da Assonautica Genova, Fondazione Cepim e Centro Europe Direct del Comune di Genova nel quadro di Genova 2024 Capitale Europea dello Sport, consentirà ad alcuni giovani con disabilità intellettiva di origine genetica di percorrere un giro in barca con partenza dalla Marina Molo Vecchio del Porto Antico, nei pressi della Biosfera. Durante la navigazione, le emozioni provate dai ragazzi saranno accompagnate dallo sventolare delle bandiere europee appese sull'imbarcazione, messa a disposizione dallo Yacht Club Genova.





