Stati generali dell'hi-tech, Liguria avanguardia per innovazione

Dalla sicurezza e valorizzazione del territorio marino e costiero, dalla transizione energetica e digitale delle infrastrutture portuali e del sistema sanitario del futuro: gli Stati generali dell'hi-tech in Liguria, riuniti agli Erzelli da Regione Liguria e Liguria digitale hanno fatto il punto su stato dell'arte e futuro del settore. "Il tessuto produttivo ligure è composto da aziende altamente qualificate nell'ambito dell'innovazione tecnologica - ha spiegato l'assessore regionale allo Sviluppo economico Alessio Piana -.

Imprese che abbiamo sostenuto in passato, con misure specifiche a sostegno dei cinque poli regionali di ricerca e innovazione e della strategia di specializzazione intelligente, e che continueremo a sostenere in futuro con i 238 milioni di euro (52 dei quali già attivati) approvati con il programma triennale di azione per la ricerca e l'alta formazione 2023-2025 cui si aggiungono i 110 milioni di euro intercettati con il progetto Raise". Dai lavori, cui hanno partecipato fra gli altri il viceministro a Infrastrutture e Trasporti Edoardo Rixi, il presidente della Regione Giovanni Toti, il presidente della Camera di commercio Luigi Attanasio, di Confindustria Liguria Giovanni Mondini oltre a imprenditori e manager, è emerso come la Liguria disponga già di una struttura hi-tech tra le più competitive in Italia. "E' un buon ecosistema cresciuto nel tempo - sottolinea Mondini - e necessario. Non basta solo il turismo. Sul territorio devono convivere quello che è rimasto, ed è importante, dell'industria manifatturiera (qui sappiamo costruire tutto dalle navi agli aerei dalle barche alle turbine in competizione con i giganti mondiali) e le altre attività, e per tutto questo serve l'alta tecnologia. Quindi alta tecnologia a servizio di un'industria che tiene e per consolidarsi sempre di più ha bisogno di tantissima tecnologia e qui ci sono le competenze".



