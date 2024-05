Comunali: oltre mille persone a Sanremo per Rolando sindaco

Davanti a una platea di oltre mille persone si è svolta al Teatro Ariston di Sanremo la presentazione delle sei liste (quattro dei partiti di centrodestra: FI, FdI, Lega e Udc, e due civiche: Rolando Sindaco e Andiamo), che appoggiano la candidatura a sindaco dell'ingegnere Gianni Rolando alle amministrative di giugno. "E' una serata eccezionale e spero prosegua altrettanto bene - ha affermato Rolando all'ingresso dell'Ariston -. E' una campagna elettorale e come tale ognuno tira fuori il meglio di sé,".

Presenti gli stati generali dei partiti di centrodestra in Liguria. A partire dal coordinatore regionale di Forza Italia, Carlo Bagnasco; a quello di Fratelli d'ìItalia, Matteo Rosso, ma anche Edoardo Rixi per la Lega, viceministro a Infrastrutture e Trasporti; e poi il sottosegretario alla Pubblica Istruzione Paola Frassinetti con il senatore Lucio Malan, di Fratelli d'Italia. "A Sanremo è una corsa meravigliosa, con grande entusiasmo di tutti - ha commentato Rosso -. Purtroppo abbiamo dovuto lasciar fuori parecchi candidati e per questo ce ne scusiamo. Siamo molto compatti e il nostro è il centrodestra ufficiale, perché poi possiamo pure dire, che ce ne sono anche altri, ma io non li conosco". Sulle europee: "Fratelli d'Italia presenta due candidati di spessore: uno è il capogruppo in Regione e uno è Antonella Tosi. Ovviamente Stefano Balleari è più conosciuto, ma noi puntiamo anche su una donna". Noti positive anche da parte di Rixi: "Abbiamo una lista che è espressione della comunità civica di Sanremo e credo che la vittoria di Rolando sancirà un cambiamento epocale per Sanremo.

La dimostrazione dell'amore per questa città si vede anche da questo teatro Ariston e a noi piacerebbe, che venisse dedicata una via di Sanremo proprio a chi questo Ariston l'ha costruito.

Avrebbe potuto fare altro, invece ha deciso di realizzare un teatro e da lì Sanremo è cambiata". Sulla diatriba che si è venuta a creare a Sanremo, dove si parla di due centrodestra: uno dei partiti e l'altro civico-moderato, con la candidatura a sindaco dell'avvocato Alessandro Mager, Bagnasco ha dichiarato: "Uno è di centrodestra o è civico. Il centrodestra è questo, con Forza Italia che rappresenta una forza di governo con Lega e Fratelli d'Italia. Questo è l'unico progetto di centrodestra.

L'entusiasmo e le molte persone qui all'Ariston, ci garantiscono di essere sicuramente in vantaggio al primo turno e quindi ci giocheremo la partita".



