Set nel centro storico di Ventimiglia per la serie tv "Nero"

Da oggi, e fino a mercoledì prossimo, il centro storico medievale di Ventimiglia si trasforma in un set televisivo per le riprese cinematografiche della serie televisiva "Nero", prodotta dalla società "Kare Production", di Parigi, con la società Netflix come broadcaster.

L'allestimento del set ha comportato anche alcune modifiche alla viabilità, segnalate agli abitanti. Le riprese si estendono dalla mattina alla serra e interessano diverse zone, soprattutto vicoli e piazzette. Tra le tante scene c'è anche quella di un impiccato. La serie televisiva "Nero" racconta una storia d'avventura ambientata nel XVI secolo, con gli episodi iniziali dell'opera televisiva, che avranno come protagonista la città alta.



