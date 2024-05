Oltre 2 milioni per digitalizzare la logistica in Liguria

La Regione Liguria ha stanziato ulteriori 343 mila euro per accompagnare gli investimenti delle 35 imprese che hanno presentato domanda al bando regionale dedicato all'innovazione e alla digitalizzazione delle imprese della logistica. È quanto approvato dalla Giunta Toti su proposta dell'assessore allo Sviluppo economico, ai Porti e alla Logistica Alessio Piana.

"Con la nuova integrazione economica portiamo a oltre 2,2 milioni di euro la dotazione complessiva del bando, garantendo il cofinanziamento regionale a tutti i 35 progetti presentati e ritenuti da Filse ammissibili - sottolinea Piana - Un importante segnale che testimonia, ancora una volta, l'attenzione regionale verso un settore in crescita che, nell'attesa della realizzazione di alcune importanti infrastrutture fisiche, necessita di interventi immateriali importanti per migliorare i flussi delle merci da e per i nostri porti".

La misura prevede il riconoscimento di un contributo a fondo perduto a copertura del 50% dell'investimento effettuato dalle imprese richiedenti per attrezzature, impianti, componenti, sistemi, programmi informatici e per l'acquisto di software dedicati alla gestione, al controllo e alla programmazione del processo logistico.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA