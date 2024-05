Giornata Mondiale del tumore ovarico l'8 maggio

Aumentare la conoscenza e l'attenzione verso il tumore dell'ovaio, che è la neoplasia ginecologica meno frequente ma che rappresenta il «big Killer» delle neoplasie ginecologiche per aggressività. È questo l'obiettivo della Consulta per la lotta al tumore dell'ovaio, che si è costituita lo scorso marzo, all'interno dell'Associazione Lilt Genova. La Consulta che si occupa di prevenzione, diagnosi, cura e assistenza alle pazienti affette da tumore ovarico in tutte le sue fasi sarà al centro delle iniziative previste per l'8 maggio, Giornata mondiale dedicata alla conoscenza e alla prevenzione del tumore ovarico. "In Liguria - sottolinea Serafina Mammoliti, oncologo medico e coordinatrice DMT (Disease Management Team) neoplasie ginecologiche del Policlinico San Martino - sono circa 150 le nuove diagnosi/anno e circa 500 pazienti in trattamento. È una malattia subdola che non dà sintomi specifici: informazione e diagnosi tempestiva sono fattori determinanti per cambiare positivamente la storia evolutiva della malattia e la sua prognosi".



