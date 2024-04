Pd vince scommessa su "bando su misura", prima è Orlando

"Abbiamo vinto la scommessa, a pensar male si fa peccato ma a volte ci si azzecca", così a margine del consiglio comunale di oggi a Genova il consigliere del Pd Alberto Pandolfo, citando la frase di Andreotti, ha commentato la vittoria da parte della storica dell'arte Anna Orlando del bando lanciato dal Comune per un incarico da 150mila euro per "attività di organizzazione e gestione dell'offerta culturale in città". Quando era stato pubblicato il bando il gruppo del Pd aveva consegnato alla giunta una busta chiusa con scritto il nome di chi, secondo i dem, avrebbe vinto un bando che era stato definito "cucito su misura". Oggi il Pd ha aperto la busta e il nome coincideva con quello dell'effettiva vincitrice.

La commissione ha assegnato il maggior punteggio proprio ad Anna Orlando, 46 punti. Al secondo posto Maria Beatrice Failla, a 43 punti, e al terzo Dalia Bruna Gallico, 41 punti. In tutto 14 le persone arrivate alla fine della selezione. Il tema del "bando ad hoc" aveva suscitato molte polemiche anche al di fuori dell'aula rossa, soprattutto tra i professionisti della cultura.

Attraverso i social c'è chi ha lanciato l'idea di una "partecipazione di massa" al bando per rendere meno automatica la selezione delle due figure da parte della commissione giudicante.

Alla fine erano arrivate 160 candidature. Il Pd era stato critico sulla decisione dell'amministrazione Bucci di spendere denaro pubblico in incarichi esterni per quel tipo di ruolo e anche il fatto che il bando fosse strutturato su caratteristiche singolari, a partire dal fatto che tra i parametri richiesti per ottenere gli incarichi non sia prevista neppure la laurea. Anna Orlando è già da tempo consulente per la cultura e gli eventi del Comune di Genova - tra le altre cose ha curato l'ultima edizione di Genova Jeans - ma in base alla normativa il suo contratto non avrebbe potuto essere prorogato. Di qui, secondo il Pd, la necessità del bando.



