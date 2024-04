Chiusa conferenza servizi, via libera a progetto Nuovo Gaslini

Si è chiusa ufficialmente la conferenza dei servizi decisoria tra l'Istituto Gaslini, il Comune di Genova e gli enti coinvolti nel procedimento relativo all'approvazione del progetto definitivo per la riqualificazione dell'Istituto e per la realizzazione ex novo del padiglione Zero, la cui concessionaria è Zena Project (società di progetto, creata dal raggruppamento temporaneo di imprese Cmb-Mieci-Arcoservizi) e sarà finanziato in parte da fondi Pnrr.

"Un passaggio formale molto importante - ha detto il direttore generale del Gaslini Renato Botti -.perché corrisponde al via libera al progetto definitivo del nuovo ospedale Gaslini, concluso con esito positivo e parere favorevole di tutti gli enti coinvolti" "Il Nuovo Gaslini è una delle pietre miliari della sanità del futuro in Liguria - ha aggiunto il governatore Giovanni Toti - Il via libera al progetto definitivo è un passaggio fondamentale per poter procedere all'avvio del cantiere e permettere così a questo storico istituto, orgoglio ligure e punto di riferimento a livello nazionale e internazionale per la pediatria, di continuare a crescere e dare concretezza a un piano ambizioso.

Da più di 80 anni il Gaslini è punto di riferimento imprescindibile dal punto di vista non sono della cura e della medicina pediatrica, ma anche e soprattutto della ricerca, quella ricerca grazie alla quale molte vite, giorno dopo giorno, vengono salvate. Il Nuovo Gaslini - ha concluso -, che avrà tra le altre cose un nuovo padiglione al centro del complesso, sarà in grado di garantire una presa in carico sempre più a misura dei piccoli pazienti che necessitano di cure, nuovi servizi e quindi una risposta alle loro esigenze ancora più mirata".





