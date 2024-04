Toti, "Bocciardo straordinario campione a Funchal"

"Grande Francesco Bocciardo, straordinaria eccellenza ligure nello sport paralimpico: ancora una volta l'atleta genovese ha portato l'Italia e la Liguria sul tetto d'Europa grazie a prestazioni superlative che gli sono valse una medaglia d'oro, una d'argento nei 50 stile libero S5 e un'altra, sempre d'argento, nella staffetta mixed, e una di bronzo". Così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e l'assessore regionale allo Sport Simona Ferro celebrano il campione ligure che, agli Europei di nuoto paralimpico di Funchal, in Portogallo, ha conquistato un oro, due argenti e un bronzo confermandosi campione europeo nella 200 stile libero S5.

"Francesco è davvero un esempio per tutti i giovani della nostra regione ed è la dimostrazione di come attraverso lo sport sia possibile superare qualsiasi ostacolo e difficoltà - concludono -. Lo aspettiamo in Liguria per accoglierlo da grande campione, come merita".



