Calcio, Sampdoria pareggia col Como e resta nei play off

Pareggio prezioso per la Samp, finisce 1-1 col Como al Ferraris e la formazione blucerchiata si tiene stretto l'ottavo posto in classifica, l'ultimo disponibile per entrare nei play off, mantenendo a distanza di un punto il Pisa.

Soffre la squadra di Pirlo nel primo tempo e deve ringraziare il portiere Stankovic che si esalta su Cutrone e Gabrielloni.

Nella ripresa al 20' vantaggio del Doria con il tiro dal limite da parte di Borini perfettamente ispirato da Esposito. Ma il Como non molla e trova al 37' il pareggio quando Cutrone mette dentro risolvendo una mischia davanti alla porta della Samp.





