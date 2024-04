Anziano disperso nei boschi salvato dalla sirena della polizia

Il suono della sirena della polizia ha salvato la vita a un 83enne che la notte scorsa si era perso nei boschi nella zona del Santuario di Nostra Signora di Montallegro a Rapallo (Genova). Gli agenti intervenuti in soccorso, non riuscendo ad orientarsi con l'aiuto dell'83enne, hanno inventato uno stratagemma. Sono restati al telefono con lui avvicinandosi al santuario con la volante ed hanno acceso la sirena riuscendo così a stabilire, tramite l'ascolto della telefonata, la loro posizione rispetto a quella dell'anziano in difficoltà.

È stato così possibile capire quando erano vicini allo sventurato, che sono riusciti a localizzare in una zona molto impervia steso a terra. Un intervento provvidenziale viste le basse temperature della zona e che l'83enne era vestito con abiti leggeri.



