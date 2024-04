Genova capitale del libro '23 pronta al passaggio di testimone

Oltre 2300 iniziative dedicate al libro o alla lettura, tra le quali l'esposizione alla Berio del "Libro d'oro Durazzo", codice miniato del XV secolo, più di un milione di partecipanti in 140 location sedi su tutto territorio comunale per un progetto diffuso nelle biblioteche e nei quartieri, 190 collaborazioni con la rete cittadina, con musei, il Teatro Nazionale e i palazzi dei Rolli, e 150 presentazioni dl libri. Sono questi i numeri di "A pagine spiegate!", il progetto di Genova Capitale Italiana del Libro 2023 che si appresta appresta al passaggio di testimone con Taurianova. "È stata una vera sfida - ricorda il coordinatore del Tavolo della Cultura del Comune di Genova Giacomo Montanari - perché si trattava di mettere a sistema tante realtà diverse e tanti progetti differenti sotto un unico tema: il valore che il libro ha per la nostra città e la nostra società. Tra i valori che ci portiamo dietro il Patto per la Lettura, che rimane a dare valore alla rete culturale della nostra città, arricchita e consolidata con molti nuovi attori coinvolti in questo anno e l'eccezionale valore delle nostre biblioteche cittadine, vero presidio socio-culturale permanente e ricchezza da continuare a sostenere, appoggiare e curare nel futuro". Molti sono stati gli ospiti e gli eventi di questo 2024, dal premio Nobel per la letteratura Orhan Pamuk al Pulitzer Juhmpa Lahiri, allo scrittore Eshkol Nevo, ai i 100 anni dalla nascita di ltalo Calvino, celebrato con la mostra a Palazzo Ducale. "Il pubblico ha risposto molto bene - spiega Ilaria Bonacossa, direttrice di Palazzo Ducale - e il tema del libro è stato indagato in tutte le sue sfaccettature, con Storia in piazza 'Libero e Libertà' che ha raccontato questo tema in maniera trans-storica". L'11 maggio, quindi, al Salone del Libro di Torino ci sarà il passaggio del testimone con Taurianova. "È un onore per Genova e la Liguria passare il titolo di Capitale italiana del Libro a Taurianova - conclude Jessica Nicolini, coordinatrice delle Politiche culturali di Regione Liguria - che, pur non affacciandosi sul mare è, come Genova, testimone di un'identità mediterranea che merita di essere raccontata. L'impegno di Regione Liguria proseguirà nei prossimi giorni al Salone del Libro di Torino, presenza rafforzata dal successo degli Stati generali dell'Editoria ospitati a Palazzo Ducale".



