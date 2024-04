Sanità: Toti, a maggio il via ai lavori per l'ospedale Felettino

"L'Asl 5 ha consegnato all'impresa Guerrato l'area di cantiere per costruire l'ospedale Felettino alla Spezia, è in corso la valutazione di Rina sul progetto giunto alle fasi finali, che ormai non lasciano alcun margine al dubbio: entro i primi dieci giorni di maggio potranno cominciare i lavori di costruzione del nuovo ospedale, una delle cose più attese a livello sanitario in Liguria". Lo annuncia il presidente della Regione Giovanni Toti a Genova durante il punto stampa sulla sanità in Liguria.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA