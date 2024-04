Sanità: ambulatori medici aperti fino a mezzanotte in Liguria

Da metà maggio la sanità ligure attiverà ambulatori dedicati alla bassa complessità nei distretti o nelle case di comunità aperti tutti i giorni dalle 8 alle 24, almeno uno in ogni distretto sanitario, rafforzerà il rapporto tra medico di famiglia e specialista con un'interazione in tempo reale, inizierà a erogare servizi di diagnostica di primo livello negli studi dei medici di medicina generale e attiverà percorsi per la bassa complessità per ridurre i tempi d'attesa nei pronto soccorso. Lo prevede l'accordo integrativo sottoscritto dalla Regione Liguria con le associazioni dei medici di base Fimmg e Smi.

"L'elemento cardine del processo è la più efficiente ed efficace presa in carico del paziente. - spiega l'assessore regionale alla Sanità Angelo Gratarola - Con l'accordo il medico di famiglia potrà in caso di necessità avvalersi della collaborazione di uno specialista operante nell'Asl di riferimento, attraverso le formule della teleconsulenza e gli strumenti che sono messi a disposizione dalla Regione con apposite piattaforme".

"Il potenziamento del personale di studio, con le figure delle segretarie e degli infermieri, unitamente alla possibilità di effettuare diagnostica di primo livello in studio, come ecg e spirometrie, e l'attivazione del teleconsulto con lo specialista consentiranno di potenziare le capacità dei medici di famiglia di rispondere ai bisogni clinici dei loro pazienti", evidenzia il segretario genovese della Fimmg Andrea Carraro. "Una razionalizzazione del rapporto tra medici del territorio e medici specialisti e ospedalieri, con l'apertura al teleconsulto e alla tele-visita", commenta il segretario ligure dello Smi Daniele Gasparotti.

"Anche nell'ambito dei pronto soccorso - spiega il direttore generale di Alisa Filippo Ansaldi - sono stati attivati percorsi dedicati alla bassa complessità che migliorano l'efficienza del sistema". Il trend della domanda sanitaria in Liguria e in Italia è in forte aumento: nel 2024 gli accessi nei pronto soccorso della Liguria sono aumentati del 5% rispetto al 2023.

"Nonostante ciò i segnali di warning sui tempi d'attesa del sistema sono in contrazione", rimarca Ansaldi ricordando la "capillarità del servizio, secondo Agenas l'1,27% della popolazione ligure non può accedere a un pronto soccorso entro 30 minuti rispetto alla media nazionale del 2,58%".



