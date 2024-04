Rifiuti, Lista Sansa e Comitati protestano contro Scarpino

C'è stato un breve e pacifico momento di protesta, in sala della Trasparenza al termine della presentazione dello studio commissionato dall'Agenzia regionale dei rifiuti al Rina. Ad esporre uno striscione con scritto "inceneritore no grazie" la consigliera regionale della Lista Sansa, Selena Candia, con alcuni esponenti dei comitati. "Siamo preoccupati per le emissioni e per la stabilità del terreno - ha spiegato Franco Barchi, degli 'Amici del Chiaravagna' - e non lo accettiamo da sempre, al di là del fatto che abitiamo a Sestri e non ci fidiamo che rimanga in piedi Scarpino. Non si capisce mai chi decide, ma mi pare evidente che alla fine lo faranno a Scarpino. Se cresce la raccolta differenziata devono nascere filiere per il recupero dei materiali, sono cose che si dicevano anche vent'anni fa".



