Traffico bloccato in A10 tra Arenzano e Celle Ligure verso Ventimiglia per un incidente avvenuto nella galleria Cantalupo che ha coinvolto sei veicoli.

Sul posto sono arrivate un'automedica e tre ambulanze: secondo quanto appreso ci sono due persone con lievi ferite. Poco prima delle 19 erano 8 i km di coda.

In A10 code per traffico intenso a Pegli in direzione di Milano, in A12 verso Genova est e i A7 tra Genova Bolzaneto e il bivio A7/A12.



