In auto con 30 chili di hashish, arrestato a Genova

I carabinieri del nucleo investigativo di Genova hanno arrestato un marocchino di 23 anni trovato con 30 chili di hashish. L'uomo è stato fermato nella zona di Bolzaneto durante un servizio di controllo del territorio. Una pattuglia in borghese ha notato una macchina che alla vista del posto si blocco della polizia locale sterzava bruscamente per cambiare direzione. Dopo aver capito di essere stato seguito ha abbandonato la macchina ed è scappato a piedi.

Uno dei militari lo ha iniziato a inseguire mentre un altro si è avvicinato all'auto abbandonata. Dentro il portabagagli sono stati trovati 300 panetti di fumo per un peso di circa 30 chili e del valore di circa 300 mila euro. La fuga è finita poco lontano dove un'altra pattuglia lo ha bloccato e arrestato.





