Tentò di strangolare la compagna, chiesti 5 anni

Il pm Francesca Dentis di Imperia ha chiesto oggi una condanna a 5 anni per Marco G., 62 anni, imperiese, accusato di maltrattamenti, lesioni e tentato omicidio della compagna di 52 anni, oltre che dell'uccisione di animale. All'origine di alcuni degli episodi contestati ci sarebbe stata la convinzione che la donna fosse indemoniata. I fatti risalgono al periodo tra il marzo del 2019 e il 31 ottobre 2022. Oltre alle ripetute minacce di morte e le aggressioni fisiche e verbali, l'uomo avrebbe messo la donna in una vasca coprendola d'acqua fredda e ostentando il crocefisso le diceva che era indemoniata. Poi l'avrebbe obbligata anche a pregare per purificarsi del suo comportamento sbagliato con insulti e offese. Infine le ha ucciso il gatto e ha tentato più volte di strangolarla.

Terminata la discussione l'udienza, il giudice ha aggiornato al prossimo 14 maggio per le repliche e la sentenza.



