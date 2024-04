Calcio, Sampdoria ai tifosi "col Como altra storia da scrivere"

"Sabato a Marassi c'è #SampComo.

Un'altra storia da scrivere tutti per uno e uno per tutti". Così sui profili social la Sampdoria lancia l'appello ai tifosi in vista della gara di sabato che può rappresentare una svolta nella corsa ai play off della squadra di Andrea Pirlo. Obiettivo arrivare a quota 25mila tifosi nella sfida che vedrà i blucerchiati sfidare i lariani che al momento occupano il secondo posto in classifica. Già sicure le 20mia presenze tra abbonati e supporter che hanno comprato il pacchetto per i biglietti delle ultime gare casalinghe. Dunque cresce l'attesa con i liguri che si trovano all'ottavo posto con 45 punti e devono fare attenzione perché rincorrono Pisa e Cittadella con 44 punti. Non ci sarà l'attaccante Manuel De Luca fermato da una lesione di basso grado al bicipite femorale della coscia destra.

Al suo posto dovrebbe toccare a Sebastiano Esposito rientrato recentemente dopo un problema muscolare e che quest'anno ha collezionato 19 presenze realizzando cinque gol.



