'Entro 30 maggio' concluso ripascimento 'spiaggia bambini'

"I lavori di riprofilatura e il ripascimento della spiaggia di Genova Voltri si concluderanno sicuramente entro il 31 maggio per fare in modo che i bambini che lo scorso anno hanno beneficiato della porzione di spiaggia a loro dedicata possano goderne anche quest'anno". Lo ha assicurato l'assessore alle Manutenzioni del Comune di Genova Mauro Avvenente rispondendo a un'interrogazione di Rita Bruzzone, consigliera del Pd, che è tornata a chiedere i tempi della sistemazione del litorale del quartiere del ponente. La preoccupazione sulle tempistiche, ha spiegato la consigliera, "sono strettamente collegate alla fattibilità dell'apertura della cosiddetta spiaggia dei bambini per l'estate 2024".

Bruzzone fa notare che per riallestire la spiaggia a uso dei più piccoli è necessario organizzare per tempo il servizio, coinvolgere lo staff necessario, implementare con fondi terzi.

La "spiaggia dei bambini" di Voltri è stata inserita nella progettazione del Comune di Genova per quanto concerne i centri estivi ed è una delle spiagge con accesso per disabili. "Tenendo conto anche dell'impegno del personale comunale e di Aster per le elezioni europee - ha concluso Bruzzone - è auspicabile che l'intervento sul litorale si chiuda entro l'ultima settimana di maggio".



