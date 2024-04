Biennale arte, Sanlorenzo svela Third paradise di Pistoletto

Reinterpretare la celebre opera Il Terzo Paradiso dell'artista Michelangelo Pistoletto nell'ambito di una collaborazione fra l'artista e la sua Fondazione e Sanlorenzo, per farne il cuore di un progetto che unisce innovazione e sostenibilità, valori fondamentali per la maison italiana della nautica. L'opera, intitolata Third Paradise Quick Response, è stata svelata in anteprima durante la Biennale d'Arte di Venezia. L'unveil del progetto segna il preludio al lancio di Sanlorenzo Arts Venice, la cui inaugurazione è prevista nel 2025, che nasce dalla volontà di Sanlorenzo di dare vita a un luogo che sottolinei il profondo legame tra l'azienda e il mondo dell'arte, della ricerca e della creatività. Il palazzo, i cui interni sono attualmente in fase di restauro da parte dall'architetto Piero Lissoni, art director di Sanlorenzo dal 2018, è pensato per ospitare esposizioni d'arte, design e architettura.

"La Biennale d'Arte di Venezia è il contesto perfetto per presentare il nostro progetto in collaborazione con Michelangelo Pistoletto - ha detto Massimo Perotti, ceo di Sanlorenzo - . La sua visione artistica e il nostro impegno per l'innovazione e la sostenibilità si fondono in questa straordinaria installazione che incarna i valori fondamentali di Sanlorenzo e anticipa il lancio del nostro ambizioso progetto Sanlorenzo Arts Venice. Da sempre crediamo che ci sia un legame intrinseco tra il mondo dell'arte e quello della nautica, e questo progetto rappresenta il nostro impegno a unire creatività e artigianalità nei nostri yacht". Lo storico palazzo ospita un'installazione monumentale, site-specific, intitolata "Third Paradise quick response" (2024). Realizzata in esclusiva nei cantieri di Sanlorenzo, l'installazione è composta da tre cerchi inanellati, a rappresentare l'unione degli opposti e la sintesi di un equilibrio dinamico tra elementi in conflitto, e si propone di accompagnare l'umanità nelle sfide epocali del mondo contemporaneo, promuovendo una connessione equilibrata tra natura e artificio.

"Il Terzo Paradiso è il passaggio a un nuovo livello di civiltà planetaria, essenziale per la sopravvivenza dell'umanità e del pianeta - l'analisi di Pistoletto -. È la sintesi delle conquiste culturali, scientifiche e tecnologiche dell'umanità, che conduce verso un futuro sostenibile e armonioso".



