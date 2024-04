Ruspe in spiaggia Rapallo, stabilimento cambia proprietà

Ruspe in azione su una spiaggia nella baia di San Michele di Pagana a Rapallo (Genova) per demolire il basamento di cemento di uno stabilimento balneare in concessione che è al centro di un passaggio di proprietà tra privati. Il nuovo titolare della concessione sarebbe un imprenditore genovese nel campo armatoriale mentre i lavori sono eseguiti da una società impegnata in interventi di ristrutturazione di stabili a Rapallo e nella stessa baia di San Michele. Il sindaco Carlo Bagnasco conferma: "Si tratta di lavori eseguiti da privati, ovviamente seguiti dall'ufficio demanio, sul subentro nella concessione ci sono operazioni societarie tra privati". Negli ultimi anni la spiaggia era in concessione a un avvocato genovese che aveva incaricato personale locale per la gestione di lettini e ombrelloni e di alcune cabine spogliatoio. Non è chiaro al momento quale tipo di intervento sia previsto sulla spiaggia dove è in azione la ruspa.

Si attende di capire se l'area della piazzetta pedonale resterà questa volta interamente libera, a disposizione di tutti, dopo che negli ultimi anni una vasta porzione era stata occupata in estate dalle cabine, sistemate fuori dalla spiaggia, che andavano anche a impedire la seduta sulle panchine circolari situate intorno alle palme.

Dal Comune arriva invece la notizia che saranno pubblici i due milioni e mezzo di euro necessari per "il grande progetto di difesa del lungomare" annunciato: "Il progetto è pronto - ha detto Carlo Bagnasco - ora stiamo cercando di trovare i finanziamenti per realizzarlo".



