Garrone: 'Profondo rinnovamento con la squadra di Orsini'

"Emanuele Orsini ha presentato una squadra di ampia rappresentanza, libero da ogni condizionamento e indice di un profondo rinnovamento, come mi ero augurato facendo un passo indietro dalla competizione alla presidenza", commenta Edoardo Garrone. "Il largo consenso raccolto con la votazione di oggi, sottolinea la volontà degli imprenditori che Confindustria proceda in questa direzione. Formulo ad Emanuele e al suo team i miei migliori auguri per un lavoro proficuo, per il bene delle nostre imprese e per il Paese".



