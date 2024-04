Fiom Cgil primo sindacato in Fincantieri

Si è concluso nel pomeriggio di ieri lo scrutinio relativo alla votazione della rsu e degli rls presso la Fincantieri di Sestri Ponente. L'affluenza è stata dell'81,04 su un totale di aventi diritto al voto in crescita del 10%. La Fiom, con il 66% dei voti totali, ottiene 5 delegati ed è il primo sindacato, grazie a una tenuta nel collegio operai (61%) e a un aumento di 10 punti nel collegio impiegati dove ottiene il 70% dei voti. Seguono Fim e Uilm con 2 delegati ciascuno. Anche sugli rls la Fiom risulta prima con 2 delegati eletti, 1 va alla Uilm, nessuno alla Fim Cisl.

"La Fiom è il primo sindacato in termini di delegati e di voti - hanno detto Stefano Bonazzi, segretario generale Fiom Cgil Genova e Diego Dalzotto segretario del settore navalmeccanico Fiom Cgil - Questo doppio risultato conferma la maggioranza assoluta della Fiom nel cantiere ed è il frutto del lavoro e della militanza dei delegati che, da sempre, sono in prima fila nelle lotte e nelle vertenze che negli anni hanno toccato i lavoratori diretti e degli appalti".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA