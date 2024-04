Pnrr, 5 milioni di lavori per recuperare Villa de Mari a Genova

La cinquecentesca Villa de Mari a Genova Pra' Palmaro sarà riqualificata grazie a 5 milioni di fondi del Pnrr, che la trasformeranno in un centro pubblico polivalente inclusivo attraverso il recupero di buona parte dell'ala storica e di alcune parti del giardino pubblico. È la novità emersa a margine di un sopralluogo del vicesindaco e assessore comunale ai Lavori Pubblici Pietro Piciocchi nel quartiere dove saranno investiti complessivamente circa 17 milioni di fondi europei.

La rigenerazione degli spazi pubblici del centro storico del quartiere attorno alla chiesa di N.S. Assunta, il restyling interno ed esterno di Villa de Mari con la realizzazione di alloggi di co-housing e spazi per eventi, la riqualificazione del parco pubblico delle Sorgenti Sulfuree: sono parte del sistema di interventi previsti.

"Recupereremo luoghi di inestimabile valore artistico e culturale quali il centro storico e Villa de Mari, una meravigliosa dimora gentilizia del '500 lasciata per troppi anni nell'abbandono - spiega Piciocchi -. Tutto ciò senza dimenticare il parco delle Sorgenti Sulfuree e le sue incantevoli creuze, che saranno ripristinate nella loro delicata e antica bellezza insieme a tutti i servizi del parco, indispensabili per la sicura fruizione quotidiana dei bambini e delle famiglie che vivono nel quartiere, a cui aggiungere i circa 40 nuovi alloggi di edilizia residenziale pubblica in via Novella e il maxi investimento su Pra' Marina, con interventi di prolungamento della pista ciclabile e del percorso pedonale lungo la passeggiata, per rendere la zona ancora più bella e gradevole da frequentare nella vita quotidiana".

A Villa de Mari saranno inseriti nuovi spazi per servizi aperti al territorio e nuovi alloggi di co-housing da destinare ai giovani come residenza temporanea.



