Imperia prepara trattamento contro zecche in parco urbano

Il Comune di Imperia è pronto a intervenire nel parco urbano con trattamenti anti zecche dopo che una bambina è stata punta. Lo annuncia in una nota l'assessore Ester D'Agostino.

"In riferimento ai vocali che stanno circolando in alcune chat cittadine relative al Parco Urbano, desidero specificare che, a differenza di quanto diffuso, ad oggi non sono giunte in Comune comunicazioni ufficiali relative a situazioni di emergenza per la presenza di zecche. Per vie informali, abbiamo avuto notizia di un singolo caso, per il quale esprimo ovviamente dispiacere. Nonostante non ci siano evidenze, in via cautelativa, ci siamo attivati in autonomia per predisporre un'attività di trattamento preventivo, che partirà nei prossimi giorni, dopo il via libera obbligatorio da parte dell'ASL sui prodotti utilizzati. Invito pertanto tutti a porre attenzione alla diffusione di notizie allarmanti e prive di effettivo riscontro, che ingenerano soltanto preoccupazione tra le famiglie".



