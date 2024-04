Cantieri autostrade rimossi in Liguria dal 24 aprile al 5 maggio

I principali cantieri presenti sulle tratte autostradali liguri saranno rimossi nei ponti del 25 aprile e del primo maggio. Lo prevede il nuovo piano di alleggerimento dei cantieri autostradali sulla rete ligure condiviso nel tavolo di coordinamento tra Regione Liguria, Ministero dei Trasporti e concessionari autostradali.

È stata confermata la progressiva sospensione dei cantieri più impattanti sulla viabilità, in particolare durante il periodo da 'bollino rosso' che va dal 24 aprile al 5 maggio.

Come richiesto da Regione Liguria, sono in fase di valutazione ulteriori riaperture per gestire al meglio i flussi nei successivi fine settimana di maggio. È stata inoltre definita, laddove possibile, la rimozione dei cantieri non ancora terminati durante i weekend tra giugno e inizio luglio.

"La modalità degli incontri cadenzati nel tempo dimostra l'efficacia di un confronto che dà voce alle esigenze del territorio, sempre tenendo conto dei lavori imprescindibili sulle direttrici liguri - commentano il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e l'assessore regionale alle Infrastrutture Giacomo Giampedrone -. Al netto di una percentuale di cantieri strutturali che non può essere rimossa e dell'eventualità di rallentamenti dovuti a incidenti, contiamo di aver trovato la soluzione migliore per tutelare sia la sicurezza, sia il turismo e il commercio di una Regione in forte espansione economica". La Regione Liguria chiede ai concessionari anche "un alleggerimento dei cantieri negli altri fine settimana di maggio e inizio giugno".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA