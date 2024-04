Ac Genova festeggia 120 anni con tour dei Rolli

Due giorni fra auto e palazzi da sogno. Per festeggiare i 120 anni dalla fondazione dell' Ac Genova, presieduto da Carlo Bagnasco, la commissione Aci Storico che ha organizzato il tour dei Rolli: un viaggio fra i fastosi palazzi rinascimentali delle famiglie nobili che erano stati "classificati" come degni di ospitare gli ospiti stranieri e anche membri delle famiglie reali in visita sotto la Lanterna.

Il tour- che ha visto partecipare 70 vetture, fra cui 16 Ferrari di tutte le epoche, fino alla Purosangue che è l' unica in circolazione in Italia. Quasi 150 le persone iscritte, equipaggi di auto storiche come una Alfa Romeo Giulia Spider del 1963, una Rolls Royce Corniche V e diverse Porsche, fra cui l' ultimo modello di Carrera raffreddata ad aria (appartenuta ad Alberto Pontara, tecnico della formazione Classic Porsche Italia ed ora di proprietà del vicepresidente dell' Ac Genova Alberto Campanella). La partenza è stata dalla sede Aci di viale Brigate Partigiane, dopo una sfilata delle auto attraverso la città, fra i palazzi storici, il corteo è arrivato in piazza San Lorenzo, sul sagrato dell' antica cattedrale del 1118, dove è stata celebrata la cerimonia della benedizione delle autovetture officiata da monsignor Sobrero. Nel pomeriggio le auto sono state posteggiate in esposizione in Piazza de Ferrari. Da lì gli equipaggi hanno seguito un itinerario che li ha portati a visitare l' interno di alcuni dei palazzi più prestigiosi. Il giorno seguente la comitiva si è spostata a Rezzoaglio, dove c'è stato un concerto di campane prima di una passeggiata sui ponti romani fino ai laghetti citati da Hemingway in alcuni dei suoi romanzi.



