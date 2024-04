Spezia, Ozmo crea un murale di pace in un rifugio antiaereo

Sono iniziate oggi alla Spezia le operazioni di creazione di un murale sul tema della pace all'ingresso dell'ex rifugio antiaereo di Scalinata Quintino Sella. A realizzarlo sarà Ozmo, al secolo Gionata Ginesi, artista italiano di arte pubblica che vive a Parigi. "La città vuol lanciare un messaggio di pace e di unione tra i popoli - ha detto il sindaco Pierluigi Peracchini - e per farlo abbiamo incaricato un rinomato artista italiano, Ozmo, che in questi giorni si fermerà qui alla Spezia per realizzare un'opera dal forte impatto emotivo. Grazie al progetto 'La Spezia forte' negli anni abbiamo recuperato siti storici dimenticati come il Parco della Rimembranza, il Parco delle Mura, la Batteria Valdilocchi e il Rifugio. Attualmente, siamo in fase di recupero dell'ex Convento delle Clarisse".

L'opera sorgerà in una galleria artificiale che dà sulla centrale Via del Prione e che durante la Seconda Guerra Mondiale veniva utilizzata dalla popolazione civile come ricovero in caso di attacco aereo. Oggi è visitabile. In occasione della realizzazione dell'opera che durerà circa una settimana, sono stati organizzati eventi collaterali che coinvolgeranno tutta la città e in particolar modo i più giovani. Gli studenti del Liceo Artistico Carducci si recheranno presso la galleria per visionare Ozmo all'opera; seguirà poi un incontro nell'auditorium del liceo con l'artista, che poi terrà un laboratorio didattico al Museo Lia aperto ai bambini. Giovedì 18 aprile presso la Mediateca regionale ligure "Sergio Fregoso", Ozmo terrà un incontro aperto a tutta la cittadinanza durante il quale farà un focus sul suo lavoro.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA