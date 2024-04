Sicurezza sul lavoro, partito il tour della Filca Cisl

"Rimani agganciato alla vita": è partito davanti al cantiere del Waterfront di Genova il tour del camion 'vela' della Filca Cisl Liguria dedicato alla sicurezza sul lavoro. Nei primi due mesi del 2024 sono state 174 complessivamente le denunce d'infortunio in Liguria nel settore delle costruzioni. Significa che ogni giorno in questo avvio di 2024 si sono verificati quasi 3 infortuni nel comparto edile in Liguria che risulta quello con più denunce nella nostra regione.

Per tutta la settimana il camion della Filca Cisl Liguria con una vela di sei metri per tre con lo slogan dell'iniziativa viaggerà tra i cantieri della provincia di Genova: "Distribuiremo materiale informativo e un tesserino dove si potrà trovare un QR code in cui sarà possibile scaricare gratuitamente la web app in 11 lingue (italiano, inglese, francese, spagnolo, tedesco, albanese, romeno, arabo, cinese, ucraino e hindi) - spiega Andrea Tafaria, segretario generale Filca Cisl Liguria -. All'interno della sezione sicurezza in modo semplice saranno spiegate le norme di comportamento riguardo la sicurezza nelle lavorazioni sui ponteggi, negli scavi, nelle ristrutturazioni di interni e in cemento armato".

Domani il tour proseguirà nei cantieri del Tigullio.

Mercoledì 17 aprile appuntamento nei cantieri che si trovano nei comuni dell' entroterra genovese, giovedì 18 il camion invece si trasferirà in Valpolcevera mentre venerdì visite nei cantieri del ponente di Genova fino ad Arenzano. "In autunno, dopo la fase di sperimentazione - conclude Tafaria -, diventerà operativo il badge elettronico nei cantieri genovesi rilasciato dalla Cassa Edile per ogni singolo lavoratore, uno strumento nuovo per contrastare il fenomeno del dumping contrattuale ma anche garantire la massima tutela ad ogni edile dal punto di vista della sicurezza''.



