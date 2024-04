Porti: entro l'estate un progetto per il waterfront della Spezia

Entro fine estate alcuni investitori privati proporranno all'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Orientale un progetto del valore tra 150 e 200 milioni per riqualificare i 45mila metri quadrati di calata Paita nel centro della Spezia con stazione crocieristica, abitazioni, uffici, alberghi, servizi d'accoglienza per gli equipaggi dei mega yacht, un centro convegni e un'area verde. Lo annuncia il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini a margine di una visita a Genova per un incontro con la stampa.

"Per accelerare i tempi autorizzativi del progetto abbiamo deciso che l'area rimanga in gestione all'Autorità portuale, - spiega il sindaco - che darà una concessione di 99 anni per ammortizzare l'investimento, vogliamo che chi viene a investire in Italia e alla Spezia in particolare abbia tempi certi per far sì che tutto vada avanti più velocemente possibile".

La procedura prevede una dichiarazione di pubblica utilità, una gara europea e l'assegnazione della concessione in mancanza di controfferte oppure una gara tra i soggetti che presenteranno una manifestazione d'interesse all'area. Inoltre il viceministro delle Infrastrutture Edoardo Rixi rivela che "il Governo sta discutendo con la Marina Militare per avere nuovi spazi a disposizione dell'Autorità portuale e dei croceristi alla Spezia, aree che oggi sono di demanio militare al fine di creare sempre più sinergia tra lo Stato, i privati e l'economia marittima".



