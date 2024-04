Nuova mobilità integrata per i passeggeri a Genova e Savona

Una sorta di "tapis roulant" bidirezionale, lungo circa 600 metri e sospeso a 6 metri di altezza, per collegare in un tempo di circa 7 minuti l'aeroporto Cristoforo Colombo di Genova e la futura fermata ferroviaria Erzelli/Aeroporto. È questo il primo tassello del nuovo sistema logistico integrato, costo stimato circa 29 milioni di lire, che consentirà ai passeggeri di muoversi più comodamente e velocemente. Un progetto che si integrerà con una passerella analoga, ma lunga 300 metri, che collegherà Stazione Marittima con Principe, e con un futuro collegamento tra il terminal crociere di Savona con la stazione ferroviaria. Il progetto, denominato "moving walkway", andrà così a intercettare tutti i vettori di trasporto mettendoli a sistema per favorire gli spostamenti nel segno della sostenibilità e della riduzione degli impatti sulle città che ospitano i terminal passeggeri.

Partendo quindi dal principale obiettivo di agevolare la mobilità di milioni di passeggeri che annualmente transitano via terra, via mare e via aereo nelle aree portuali ed urbane, è stato istituito il Genova City Airport Steering Committee, coordinato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, al quale partecipano Regione Liguria, Comune di Genova, Autorità Di Sistema Portuale Del Mar Ligure Occidentale, Aeroporto di Genova, Enac, Stazioni Marittime Genova, Trenitalia, RFI e Costa Crociere



