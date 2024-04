Confindustria Nautica, 'nautica protagonista Made in Italy'

Confindustria Nautica è protagonista di una serie di appuntamenti voluti per valorizzare la filiera nautica nazionale in occasione della Giornata nazionale del Made in Italy.

"Il made in Italy nautico - commenta Saverio Cecchi, presidente di Confindustria Nautica - è simbolo di prestigio e qualità e continua a conquistare il mondo intero. Le nostre imbarcazioni sono anche un contenitore e un veicolo di promozione delle altre eccellenze del made in Italy come l'interior design, il legno-arredo, il tessile, l'illuminotecnica e le soluzioni tecnologiche".

La classifica dei prodotti manifatturieri per crescita di export vede la nautica da diporto al sesto posto, con un +298% e il 2023 ha segnato record assoluto di fatturato, occupati ed esportazioni. Gli appuntamenti sul territorio in cui sarà coinvolta la nautica da diporto partono domani nell'ambito del Salone del Mobile di Milano con un incontro sulla collaborazione tra settore nautico e arredo dal titolo "Nautica e design: le influenze positive del Made in Italy". Un altro incontro si svolgerà alla Spezia domani mentre mercoledì a Roma presso la Camera dei deputati si parlerà di "Nautica da diporto: eccellenza produttiva, figure professionali e nuovi fabbisogni".

"Il Salone del Mobile di Milano e il Salone Nautico Internazionale di Genova sono due eccellenze riconosciute del Made in Italy - dice Marina Stella, direttore generale di Confindustria Nautica -. Attraverso i due eventi i settori della nautica e del design si sono affacciati sui mercati mondiali, e hanno condiviso un percorso per accompagnare la riduzione dell'impatto ambientale insieme a progettualità che consentano di ridurre le distanze tra spazi interni ed esterni e di valorizzare il contatto con il mare".



