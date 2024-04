Cingolani, 'Piaggio Aerospace non riguarda Leonardo'

"Piaggio Aerospace non ci riguarda, non riguarda Leonardo. Non possiamo permettercelo ed è una cosa fuori dal nostro portafoglio prodotti". Lo dichiara l'amministratore delegato di Leonardo Roberto Cingolani rispondendo a una domanda dei cronisti a margine del convegno organizzato a Genova dalla Uilm 'Il futuro dell'industria della difesa ligure fra sfide geopolitiche, innovazione e transizione green e digitale'. A chiedere un coinvolgimento di Leonardo nel salvataggio dell'azienda aeronautica con stabilimenti a Genova e Villanova d'Albenga (Savona) era stato anche il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso.



