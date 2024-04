A La Spezia il 'Festival dei porti che collegano il mondo'

Il futuro della portualità europea sarà al centro di 'DePortibus - Il festival dei porti che collegano il mondo' in programma a La Spezia dal 10 al 12 maggio con il patrocinio e il sostegno del Mit. L'evento è stato presentato a Genova dal viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Edoardo Rixi, il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini, il segretario generale dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Orientale Federica Montaresi e la presidente di Italian Blue Growth Cristiana Pagni.

Protagonista del festival, una tre giorni di incontri pubblici, sarà la realtà portuale in tutte le sue sfaccettature e avrà luogo proprio nella città dove ha sede il secondo porto container gateway in Italia per accesso diretto ai mercati, sempre più di rilevanza internazionale. Due le anime della rassegna: una più tecnica, dedicata agli addetti ai lavori che affronteranno, tra gli altri, argomenti legati a porti verdi e sostenibilità, digitalizzazione, integrazione dei servizi, smart logistics e smart city, cyber security, shipping cities, rotte europee e molto altro; e una seconda anima più pop, con proposte culturali aperte a tutta la cittadinanza, tra spettacoli, concerti, cinema, laboratori, incontri con autori, arte e regate, che avranno come protagonisti i migliori interpreti della scena artistica, letteraria, musicale e d'informazione italiana.

"La connessione tra porti e difesa è cruciale per garantire la sicurezza delle rotte commerciali, la protezione delle infrastrutture portuali e la gestione delle minacce emergenti. - commenta Rixi - DePortibus sarà l'occasione per affrontare temi chiave come la protezione delle infrastrutture critiche, la cooperazione internazionale per contrastare il traffico illegale e il terrorismo marittimo, nonché l'impiego di tecnologie avanzate per migliorare la sicurezza e l'efficienza portuale".

"L'appuntamento ribadisce la centralità dell'intero sistema portuale della Liguria, che ospita direi il primo e il secondo porto della penisola italiana", evidenzia Toti. "La Spezia per tre giorni diventerà il punto di riferimento per affrontare svariate tematiche portuali con i principali protagonisti del mondo istituzionale, economico, scientifico, ambientale e culturale", dichiara Peracchini.



