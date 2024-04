Crociere, passeggeri in crescita a 35,7 milioni nel 2024

Nel 2024 i passeggeri a bordo delle crociere saliranno a 35,7 milioni, in ulteriore crescita rispetto al 2023 che si era chiuso con 31,7 milioni, il 7% in più rispetto al 2019. Il rapporto annuale sullo stato del settore, presentato da Clia, l'associazione internazionale delle compagnie crocieristiche, al Seatrade di Miami, registra un aumento sia della domanda che dell'offerta: il varo previsto di 56 nuove navi nei prossimi cinque anni (8 solo nel 2024) segnerà un incremento della capacità dai 677 mila posti letto attuali ai 745 mila del 2028. Lo studio Clia evidenzia anche la crescita della domanda di crociera, salita del 6% rispetto al 2019, con un picco fra i Millennials. L'82% dei crocieristi è pronto a tornare a bordo entro un anno ma sale anche la quota dei "novizi" della crociera che nel 2023 sono stati il 27% del totale (+12% rispetto al 2022), inoltre il 72% dei viaggiatori internazionali prende in considerazione questo tipo di vacanza.

In rapido sviluppo le crociere dedicate all'esplorazione e gli itinerari dedicati all'avventura, con un +72% fra il 2019 e il 2023.

"Le crociere continuano a essere uno dei settori a più alto ritmo di sviluppo e con una capacità di ripresa molto più veloce di tutto il comparto turistico - commenta Kelly Craighead, presidente e ceo di Clia -, tra l'altro generando impatti positivi per le economie locali e nazionali. Nel 2022 il nostro settore ha generato un impatto economico pari al 90% rispetto al 2019, nonostante il volume dei passeggeri si sia fermato al 70%". Nel 2022 nel mondo il settore ha generato un contributo economico di 138 miliardi di dollari e 1,2 milioni di posti di lavoro. Nel 2023 si prevede un impatto ancora maggiore.



