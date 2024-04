Polizia: questore Genova, ogni giorno 6 liti e aumentano rapine

Ogni giorno a Genova e provincia la polizia interviene per sei liti tra genitori e figli, tra marito e moglie, tra condomini, tra automobilisti. "E' un tutti contro tutti che fa riflettere e che implica risposte multidisciplinari, non solo di repressione". Nel solo fine settimana appena trascorso sono stati 25 gli interventi in 72 ore. A dirlo dal palco del teatro Modena, in occasione della festa per i 172 anni dalla fondazione della Polizia di Stato, il questore Silvia Burdese.

Nel 2023 si è registrato un aumento generale dei delitti (+4%) che passano da 35.968 a 37.239. Sono aumentate le lesioni volontarie (+6%), i furti (+7%), le rapine (+11%) e le truffe informatiche (+17%). Nell'anno appena trascorso sono stati sette gli omicidi volontari (5 quelli nel 2022), 18 i tentati omicidi, 15 gli omicidi colposi (di cui 12 da incidente stradale). Si tratta di in linea con l'andamento nazionale. Nel territorio genovese i reati "risentono degli effetti della crisi economica e e di quella migratoria, che spingono le persone ai margini. Ma anche degli abusi di stupefacenti e del disagio mentale".

In calo le denunce per violenza sessuale (-9%). Aumentano gli ammonimenti per stalking (34 nel 2023). Per quanto riguarda l'immigrazione sono 70.647 gli extracomunitari presenti, nell'ultimo anno sono stati rilasciati 19.341 permessi di soggiorno. Sono state identificate 228.031 persone, 737 arrestati e 4.166 quelle denunciate.

La polizia genovese non è però solo repressione, ma anche presenza nel territorio, prevenzione ed educazione nelle scuole.

"I nostri uffici sono al servizio della cittadinanza - ha sottolineato Burdese - noi siamo al servizio per voi". Infine il questore ha voluto rivolgere un pensiero ai familiari delle vittime del ponte Morandi. "Vi siamo vicini ogni giorno".





