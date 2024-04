Chiatta rischia di affondare nel porto di Genova, intervento Vvf

Una chiatta posta sotto sequestro, ormeggiata a ponte dei Mille nel porto di Genova davanti all'Hennebique e a rischio affondamento perché stava imbarcando acqua, è stata messa in sicurezza grazie a un intervento dei vigili del fuoco del servizio portuale del distaccamento nautico.

I vigili del fuoco hanno provveduto a prosciugarla grazie alle pompe di aspirazione della motobarca e l'hanno riportata in condizioni di normale galleggiamento, in attesa dell'arrivo di una squadra di sommozzatori privati per le riparazioni. È intervenuta sul posto anche la Capitaneria di porto.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA