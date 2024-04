Successo per il concorso Miele dei Parchi Liguri

Si è concluso oggi a Vicosoprano il concorso "Mieli dei Parchi Liguri", con capofila il Parco Naturale Regionale dell'Aveto. Dopo il convegno sull'apicoltura e sulle prospettive delle politiche regionali per il 2023 - 2024, alla presenza del vice presidente della Regione Liguria con delega all'Agricoltura e al Marketing Territoriale Alessandro Piana si sono svolte le premiazioni con le ambite "api", simbolo di qualità ed eccellenza. Hanno ottenuto 1 ape 33 mieli, 2 api sono state attribuite a 39 campioni e a 5 mieli è stato conferito il massimo risultato delle 3 api. "Un concorso molto partecipato, con 140 mieli, a testimonianza della rappresentatività del settore - dichiara il vice presidente con delega all'Agricoltura e al Marketing Territoriale Alessandro Piana - Un comparto importante per l'ambiente e per le tradizioni, che cerchiamo di sostenere dal precedente anno apistico con una dotazione finanziaria doppia rispetto agli anni passati e con politiche mirate sia sul profilo tecnico sia dell'informazione e della promozione. Inoltre, quest'anno abbiamo un motivo d'orgoglio in più: le due api attribuite per la prima volta al miele millefiori del Parco di Portofino, che ha iniziato la sua attività di autoconsumo a fini didattici nel 2021, tramite incontri periodici con le scuole primarie e secondarie. Oggi si iniziano a raccogliere i risultati, tanto più importanti in termini di biodiversità e di educazione alimentare. Speriamo che possa essere un esempio trainante per altre realtà, ai fini della valorizzazione dei nostri habitat naturali". Presenti, tra gli altri la presidente dell'Ente Parco dell'Aveto, Tatiana Ostiensi, il sindaco di Rezzoaglio Marcello Roncoli, l'europarlamentare Marco Campomenosi, il consigliere regionale Sandro Garibaldi, il coordinatore per la Liguria di Federparchi Europarc Roberto Costa, i presidenti delle Associazioni ApiLiguria e Alpa Miele, Alberto Tognoni e Andrea Casaretto e i presidenti dei Parchi regionali, il consigliere della città metropolitana di Genova Franco Senarega oltre al responsabile della manifestazione, Angelo Consiglieri e ai tecnici della Regione Liguria.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA