Fiom Cgil, 'detassare aumenti dei contratti nazionali lavoro'

Detassare gli aumenti dei contratti nazionali per ridare potere di acquisto ai lavoratori. È una delle richieste che il segretario di Fiom Cgil Michele De Palma, oggi a Genova per l'assemblea sul contratto nazionale dei metalmeccanici, fa al governo. "Noi chiediamo un aumento di 280 euro sui minimi contrattuali: siamo in una fase in cui molti lavoratori stanno chiedendo di costruire una qualità del lavoro - ha detto - e la qualità del lavoro si fa pagando il lavoro che le persone fanno. Perché quando si compete al ribasso del costo del lavoro, si distrugge il lavoro e il futuro economico di questo Paese. A giugno forse avremo un aumento contrattuale di 130 euro, ma c'è una differenza tra quello che arriva in busta paga e quello che arriva col bonifico: nel conto corrente i 130 euro in più non ci sono perché sono tutti tassati. Non si possono detassare imprese e lavoro autonomo e non si interviene con la detassazione degli aumenti dei contratti nazionali?".

L'altro tema forte è la sicurezza. "Il governo deve intervenire in questa direzione e anche sulla salvaguardia della salute e della sicurezza - ha spiegato - non abbiamo gli ispettori, non abbiamo la procura nazionale, non abbiamo percorsi che rendano esigibile la formazione per prevenire gli infortuni sul lavoro. Pensiamo che anche su questo fronte il governo non stia facendo tutto quello che deve. Abbiamo la necessità di affrontare il tema degli appalti: è inaccettabile che in un Paese civile come il nostro accada quanto accaduto a Firenze, dove per costruire un supermercato si facciano 60 appalti e subappalti e che questi non bastino perché ci sono anche i lavoratori in nero. Quando si perde il controllo dell'organizzazione del lavoro - ha concluso -, quello che accade è che a pagarne le conseguenze è la vita stessa di lavoratrici e lavoratori".



