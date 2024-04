Samp, quarta vittoria consecutiva. 4-1 con la Ternana

Quarta vittoria consecutiva per la Samp di Andrea Pirlo, non era mai accaduto nel corso della stagione. Dopo il 4-1 con la Ternana i blucerchiati sono sempre di più in zona play off. Vantaggio nel primo tempo grazie all'esecuzione dagli undici metri di De Luca. Il calcio di rigore era stato assegnato con la benedizione del Var dopo il fallo di mano da parte di Amatucci sul cross di Barreca dalla fascia destra. La Ternana pareggia di testa al 20' del secondo tempo col colpo di testa dell'ex Cagliari Pereiro ma poi sale in cattedra il neo entrato Stojanovic che firma il raddoppio al 38'. Poi al 40' e al 48' serve due assist deliziosi per De Luca che non sbaglia e realizza il settimo gol nelle ultimi sei partite.



