Chiude mostra Artemisia Gentileschi a Genova, boom di visitatori

Dallo scorso 16 novembre, dopo 137 giorni di apertura, ha chiuso lunedì di Pasquetta la prima grande mostra a Genova dedicata a una delle artiste più amate di sempre: Artemisia Gentileschi. Sono stati infatti 81.886 i visitatori, compresi tutti coloro che sono intervenuti ai numerosi eventi collaterali organizzati in occasione dell'esposizione che, dal primo giorno, hanno potuto apprezzare e conoscere le opere e la vita di un'artista unica come Artemisia tra le sontuose sale dell'Appartamento del Doge di Palazzo Ducale.

Un successo in cui a parlare sono stati oltre 50 tra i maggiori capolavori di una delle artiste più potenti della storia, dalla vita appassionante, dolorosa, ricca di colpi di scena e di passione. I visitatori, provenienti da quasi tutte le regioni di Italia e dall'estero, hanno manifestato un gradimento molto alto rispetto alla media, con una maggiore percentuale di commenti positivi sia sulle scelte curatoriali che sull'allestimento e la cura per testi, audioguide e tanto altro.

Curata dallo storico dell'arte Costantino D'Orazio, la mostra è stata promossa e organizzata da Arthemisia con Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura, Comune di Genova e Regione Liguria ed è rientrata nell'ambito delle iniziative di Genova Capitale Italiana del Libro 2023.

La mostra ha visto come sponsor Generali Valore Cultura, special partner Ricola, media partner Il Secolo XIX, mobility partner Frecciarossa Treno Ufficiale e charity partner Komen Italia.



