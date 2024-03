Genoa: Gilardino, "con il Frosinone è un punto guadagnato"

Alberto Gilardino guarda il bicchiere mezzo pieno dopo il pareggio casalingo con il Frosinone. "È un punto sicuramente guadagnato per la partita non bellissima che abbiamo disputato. Si tratta di un punto importante che ci fa allungare verso il nostro obiettivo della salvezza. Ci sono rabbia e rammarico per il gol preso e le disattenzioni che abbiamo avuto in quell'azione", spiega l'allenatore del Genoa.

Sottolinea un aspetto: "Noi siamo stati un po' troppo lenti nel primo tempo concedendo al Frosinone alcune situazioni. Nella ripresa è andata un po' meglio, ma sicuramente dovevamo gestire meglio il vantaggio con più lucidità invece è stato troppo semplice per i nostri avversari arrivare al gol. E' inutile girarci attorno, in partite cosi complicate l'obiettivo deve essere quello di portare a casa il risultato", aggiunge Gila che parla degli infortunati visto che Retegui e Malinovskyi sono usciti dal campo in anticipo per un problema fisico.

"Malinovskyi ha avuto un problema al flessore, speriamo non debba stare fuori per molto tempo - spiega - Retegui ha avuto una distorsione alla caviglia, ma potrà avere modo di recuperare perché per la prossima partita sarà squalificato".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA