Calcio: Torneo delle Regioni, doppietta per Lombardia e Piemonte

Dopo sei giorni di calcio giovanile, 142 partite giocate su 18 campi della Liguria, 365 gol segnati da 78 rappresentative la 60^ edizione del Torneo delle Regioni ha incoronato le quattro regine. La manifestazione che ha coinvolto tutti i calciatori e calciatrici dai 14 ai 23 anni dei sodalizi di tutta l'Italia della Lega Nazionale Dilettanti non è stata solo una festa dello sport ma una prova della qualità del calcio giovanile di base.

La Lombardia e il Piemonte VdA hanno fatto il pieno di allori con due doppiette. I lombardi hanno conquistato gli Scudetti Under 17 e femminile, i piemontesi l'Under 15 e 19. Tutte le finali sono andate in scena nell'avveniristico "Sciorba Stadium" di Genova. Hanno premiato le otto squadre finaliste il presidente della Lega Nazionale Dilettanti Giancarlo Abete insieme a tutti i presidenti dei Comitati Regionali Lnd finalisti.



