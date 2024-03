Conservatorio 'Paganini' aderisce a 'Palazzi svelati' 2024

La coordinatrice delle politiche culturali della Regione Liguria Jessica Nicolini ha visitato oggi il Conservatorio Niccolò Paganini di Genova, accompagnata dal presidente dell'istituto Fabrizio Callai e dal direttore Roberto Tagliamacco.

"Una eccellenza culturale del territorio, che ha sede nella meravigliosa villa Sauli Bombrini Doria nel quartiere di Albaro - spiega Nicolini - Regione Liguria e Conservatorio si sono impegnati a collaborare sempre di più per valorizzare questa eccellenza ligure, vera fucina di talenti. Oltre a questo, lo stesso Conservatorio aderirà alla prossima edizione di Palazzi svelati, l'evento che apre le porte di tanti palazzi delle istituzioni solitamente chiusi al pubblico, in programma il prossimo 2 giugno, Festa della Repubblica. In quell'occasione - conclude - i cittadini potranno ammirare non solo gli splendidi spazi della villa, ma anche, ad esempio, la ricchissima collezione di preziosi strumenti musicali conservata al suo interno".



