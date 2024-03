Maltempo, frana blocca una strada a Sestri Levante

A causa di una frana è stata chiusa la strada d'accesso alla frazione di Montedomenico nell'entroterra del Comune di Sestri Levante (Genova) e per accedere alle abitazioni oltre un centinaio di persone è obbligata a utilizzare la viabilità alternativa. Lo comunica il Comune di Sestri Levante spiegando che la polizia locale è sul posto ed è atteso a breve l'intervento dei tecnici della Città metropolitana di Genova. La frana si è verificata a seguito delle piogge dell'allerta meteo gialla in corso sul centro-levante ligure. L'obiettivo dei tecnici della Città metropolitana è liberare almeno una parte della carreggiata per consentire il transito a senso unico alternato.



