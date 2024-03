Liguria al Salone Libro Torino, De Ferrari "editoria è passione"

Accanto ai tre grandi eventi ospitati al Salone del Libro di Torino, nelle sale del Lingotto Fiere, nello stand Sala Liguria la programmazione coordinata dalla Fondazione De Ferrari Ets prevede una non-stop di circa sessanta tra incontri e presentazioni.

"La qualità editoriale non si misura tanto dai fatturati quanto dai contenuti - ha detto Fabrizio De Ferrari - e grazie alla professionalità ma anche alla passione degli editori liguri, che saranno tutti presenti, il programma di eventi e presentazioni dello stand Sala Liguria sarà di altissima qualità, ricco di attrattive e di contenuti che abbracciano i principali temi di interesse. Abbiamo fatto il massimo sforzo per offrire al pubblico di Torino un programma che rappresenti al meglio le nostre eccellenze: dalla storia alla enogastronomia, dalla scoperta del territorio allo sport, dalla saggistica alla narrativa, agli eventi dedicati a ragazzi e famiglie. Non mancheranno alcuni momenti di intrattenimento con i grandi musicisti come Paganini al gruppo dei Trilli, e naturalmente non mancheranno i grandi protagonisti come gli scrittori Maurizio Maggiani e Mario Paternostro, la neodirettrice di palazzo Ducale Ilaria Bonacossa, Eraldo Pizzo bandiera dello sport ligure e nazionale, e molti altri ancora".





