'Liguria un mare di Libri', regione ospite al Salone di Torino

Uno stand di 220 metri quadrati che riprende l'immagine della piazzetta di un borgo ligure, con i colori, le persiane, e le lenzuola stese dove sono scritti i più bei passaggi della letteratura dei grandi della Liguria, racchiusa in un 'guscio', illustrato da Jean Blanchard, dove sono elencati e ritratti, i grandi protagonisti della cultura ligure. Sarà questa la 'casa' con la quale la Liguria, per la prima volta Regione ospite, si presenta alla 36/a edizione del Salone del Libro di Torino.

"Liguria un mare di libri è il titolo che abbiamo scelto per la presenza , per la prima volta, al Salone di Torino come regione ospite - spiega la coordinatrice delle Politiche culturali Jessica Nicolini - e lo fa da protagonista con uno stand che sarà animato da molti eventi. La parola chiave sarà libro, dal latino liber, una parola che ricorda 'libero', perché la cultura è uno strumento di libertà".

Nei 5 giorni di salone, quindi, la Liguria presenterà tre grandi eventi dedicati alle eccellenze: il cantautorato, la poesia e il comico oltre a 23 panel organizzati da 37 editori.

Sul palcoscenico del Lingotto, quindi, ci saranno Gino Paoli che presenterà il suo libro, Elisabetta Pozzi e Federico Sanguineti, interpreti di un reading tra Montale, Sbarbaro, Sanguineti, Caproni e poi una full immersion nel mondo di Paolo Villaggio con la figlia Elisabetta, Enzo Paci e Gianni Fantoni. A Torino anche 40 classi, in rappresentanza degli Istituti scolastici che afferiscono alla rete delle biblioteche scolastiche "Bib-Liguria".

"L'attività di Orientamenti non si ferma mai - spiega l'assessore regionale alla Formazione Marco Scajola - e sosteniamo la partecipazione degli studenti con la convinzione che questo evento rappresenti un momento formativo importante per tutti loro". Con la partecipazione al Salone 2024, inoltre, la Regione prosegue e amplia il successo delle esperienze di Genova Capitale italiana del Libro, che ha visto 130 presentazioni in un anno, una ogni tre giorni, e del centenario di Italo Calvino, celebrato tra Palazzo Ducale a Genova e le Scuderie del Quirinale a Roma.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA