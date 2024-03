Una scuola paralimpica di vela sul lungomare della Spezia

Nasce alla Spezia una scuola di vela paralimpica classe Hansa 303 dedicata anche ai soggetti portatori di disabilità cognitive. Il progetto è frutto della sinergia tra Lega Navale Italiana e Marina Militare con la collaborazione dell'Università di Firenze e prenderà avvio nelle prossime settimane all'interno dei locali della seziona velica della forza armata nei pressi del lungomare della città. "In un golfo che per sua conformazione si presta moltissimo all'attività di parasailing", sottolinea il presidente, il capitano di vascello Roberto Savella.

Dall'introduzione dei concetti base alle prime esperienze in autonomia, ma con un istruttore sempre a bordo, i partecipanti saranno seguiti da personale della Marina e istruttori della Lega Navale. "Hansa 303 è una barca che si adatta ai principianti ma può essere utilizzata anche in attività di regata", sottolinea Umberto Verna, che allena l'azzurra Eleonora Ferroni per conto della Lega Navale di Chiavari: "Si sta sviluppando un'offerta molto interessante per questo tipo di barche, basta un pontile accessibile per iniziare".

Il carattere scientifico del progetto è garantito dall'Università di Firenze, che opera con i dipartimenti di medicina sperimentale clinica e scienze politiche. "Ci sono molti aspetti originali in questa iniziativa - sottolinea la professoressa Annick Magnier - che ne donano un alto valore civile, che un'università non può che sostenere convincendo i propri studenti a partecipare". Le barche gialle e blu con i primi velisti scenderanno presto in acqua. "Vorremmo esportare questa collaborazione anche nelle altre città dove convivono sezione veliche della Lega Navale Italiana e della Marina Militare", assicura l'ammiraglio Donato Marzano.



